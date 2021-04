Golfistas portugueses à porta do cut provisório no Tenerife Open

Ricardo Santos, Filipe Lima e Pedro Figueiredo concluíram a primeira volta do Open de Tenerife à porta do cut provisório.

Ricardo Santos, Filipe Lima e Pedro Figueiredo, os golfistas portugueses membros do European Tour, concluíram a primeira volta do Open de Tenerife, que se está a jogar no Golf Costa Adeje, à porta do cut provisório (-2).

Ricardo Santos é, ainda assim, dos três aquele que está mais próximo de alcançar uma vaga entre os 65 primeiros e empatados que vão disputar as últimas duas rondas, depois de entregar um cartão com 70 pancadas, uma abaixo do Par 71.

O golfista algarvio, que partiu para a ronda inaugural do "tee" do 10, chegou, inclusivamente, a contabilizar quatro abaixo do Par ao fim dos primeiros nove buracos, graças a "birdie" (uma abaixo) nos buracos 11 e 18 e um "eagle" (duas abaixo) no 13, mas assinou "double bogey" (duas acima) nos buracos 1 e 7, intervalados com um "birdie" no 3, e saiu do corte provisório, fixado nas duas pancadas abaixo do Par.

"No buraco 1 a minha bola ficou em cima de uma palmeira e no "green" do 7 fiz quatro "putts", porque andei a fazer gravatas. De resto, joguei muito bem, só me faltou um pouco de sorte", explicou Santos, em declarações à Lusa.

Enquanto o algarvio figura no 83.º posto do "leaderboard", Filipe Lima ocupa um lugar entre os 104.ºs classificados, depois de cumprir o Par do campo, com três "birdies" (1, 3 e 13) e outros tantos "bogeys" (4, 7 e 10), estando assim a dois "shots" do limite do "cut".

Já Pedro Figueiredo, que chegou ao sétimo buraco a comandar a prova do European Tour, com três pancadas abaixo do Par, após "birdie" no 3, 5 e 6, não conseguiu evitar um "double bogey" no 8 e dois "bogeys" (14 e 18) e caiu para o 117.º posto, com 72 pancadas, uma acima do Par.

O dinamarquês Thorbjorn Olesen, detentor de cinco títulos do European Tour, lidera com 62 "shots" o Tenerife Open e a vantagem mínima sobre o sueco Alexander Björk, os sul-africanos Garrick Higgo, campeão no último domingo do Gran Canária Open, Dean Burmester e o norte-americano John Catlin.