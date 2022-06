Golfistas do circuito dissidente LIV autorizados a jogar o Open britânico

Redação com Lusa

Os dois principais circuitos que existiam, o DP World Tour e o PGA Tour, recusaram-se a dar permissão aos jogadores para participar na nova competição, cuja prova de abertura decorreu há duas semanas, em Londres.

Os golfistas que participam na dissidente LIV, uma nova competição financiada pela Arábia Saudita, vão ser autorizados a jogar no Open britânico, anunciou esta quarta-feira a organização do torneio.

"Desde a primeira edição, disputada em 1860, o Open britânico distingue-se por ser um torneio aberto, isso é fundamental para nós. Os jogadores que se classificaram para a edição deste ano poderão participar", afirmou, em comunicado, Martin Slumbers, presidente do Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews.

O Open britânico, último major da temporada, que se joga entre 10 e 17 de julho, segue assim o exemplo do US Open, disputado na semana passada, que autorizou a participação dos jogadores que decidiram disputar a prova de abertura do circuito LIV, em Londres.

O antigo golfista australiano Greg Norman, que há muito apoiava a criação de um circuito mundial de golfe que permitisse aos jogadores contratos mais lucrativos, é o diretor executivo na nova competição, financiada pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita.

