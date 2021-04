Golfista Tomás Silva vence segundo torneio do Circuito FPG

O golfista Tomás Silva venceu este domingo o segundo torneio do circuito da Federação Portuguesa de Golfe (FPG).

O golfista profissional Tomás Silva venceu o segundo torneio do circuito da Federação Portuguesa de Golfe (FPG), que decorreu no traçado do Montado Golf Resort (Par 72), em Palmela, onde Vasco Alves foi o melhor amador.

O ex-campeão de profissionais, de 28 anos, iniciou a sua participação na prova com mais duas pancadas que os dois primeiros líderes, Tiago Cruz e o amador Pedro Lecart, ambos com 68 "shots", mas hoje protagonizou uma boa exibição e alcançou o triunfo, ao somar 137 pancadas (70+67), sete abaixo do Par do campo.

Apesar de ter arrancado com um "bogey" (uma acima) no primeiro buraco, Tomás Silva assinou na segunda ronda "birdie" (uma abaixo) nos buracos 3, 6, 7, 9, 13 e 17 e deixou o também profissional Tomás Melo Gouveia e o amador Vasco Alves à distância mínima, na segunda posição, ambos com 138 "shots".

Enquanto Melo Gouveia fez o "score" mais baixo do dia, com 66 pancadas, o jogador do Oporto GC conseguiu ultrapassar Pedro Lencart e tornar-se no melhor amador da segunda prova do circuito FPG, que junta profissionais e amadores em cinco competições ao longo da temporada e que consagrou Pedro Figueiredo campeão do primeiro torneio.

Entre as senhoras, a profissional Susana Ribeiro foi a mais bem classificada, fechando a sua participação no sexto posto do "leaderboard", com 142 pancadas (69+73), duas abaixo do Par, ao passo que Ana da Costa Rodrigues foi a melhor amadora (71+76), empatada da 10ª posição com Afonso Rodrigues e João Miguel Pereira.