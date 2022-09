Golfista Tomás Gouveia termina em 28.º lugar no Challenge da Suíça

Torneio foi conquistado pelo neozelandês Daniel Hillier.

O golfista Tomás Gouveia foi o melhor representante português no Challenge da Suíça, ao terminar este domingo em 28.º lugar no torneio do segundo circuito europeu, que foi vencido pelo neozelandês Daniel Hillier.

Tomás Gouveia concluiu o quarto e último dia da prova, realizada em Folgensbourg, em França, com 71 pancadas, uma abaixo do par do campo, na sequência de quatro birdies (uma pancada abaixo do par do buraco) e três bogeys (uma acima), acabando com um total de 286.

O golfista português, de 28 anos, alcançou o segundo melhor resultado do ano no circuito, apenas atrás do 26.º lugar obtido na Chéquia, em junho.

Tomás Bessa terminou no 41.º posto, após entregar um cartão com 71 pancadas, uma abaixo do par do campo, e um agregado de 289, enquanto Vítor Lopes ficou-se pela 56.ª posição, com um total de 295 golpes, depois de contabilizados os 72 deste domingo.

O Challenge da Suíça foi conquistado pelo neozelandês Daniel Hillier, que efetuou 10 birdies e apenas dois bogeys, fechando a prova com 64 shots" oito abaixo do par do campo, e um total de 274.