Golfista Ricardo Santos sobe ao "top-20" do Magical Quénia Open

Português em bom plano este sábado.

O golfista português Ricardo Santos ascendeu este sábado ao "top-20" do Magical Quénia Open, torneio do European Tour liderado, ao final da terceira volta, pelo sul-africano Justin Harding, no Karen Country Club, em Nairobi.

O profissional algarvio, que havia passado o "cut" entre os 25 primeiros do "leaderboard", integrou hoje o grupo de nove golfistas que partilham o 17.º lugar, graças a uma terceira ronda com 68 pancadas, três abaixo do Par 71, para um agregado de 205 "shots" (71+66+68).

"Hoje, não bati tão bem na bola, mas consegui fazer um bom "score". Senti-me um pouco cansado, talvez por ter acordado muito cedo e dormido pouco. Não cometi nenhum erro grave, mas o contacto com a bola não estava tão bom como nas duas primeiras voltas. Por isso, foi um ótimo resultado", avaliou o jogador, em declarações à Lusa, após contabilizar um agregado de oito pancadas abaixo do Par.

Ricardo Santos, de 38 anos, registou na terceira volta uma dúzia de "birdies" (nos buracos 2, 6, 7, 12, 14 e 17), um "bogey" (3) e um "double bogey" (13), ficando assim a oito "shots" de distância do líder sul-africano Justin Harding, que soma 197 pancadas (-16), e comanda com duas pancadas de vantagem sobre os norte-americanos Johannes Veerman e Kurt Kitayama e o australiano Scott Hend, todos no segundo posto.

"No buraco 13 dei um bom "shot", mas a bola saltou mal e apanhou o "bunker", ficando perto do "lip". Depois, apanhei muita areia atrás da bola e fiquei debaixo de uma árvore. No terceiro "shot", bati na árvore, fiz um bom "chip" no quarto "shot" e um bom "putt", mas a bola fez uma 'gravata' e acabei com seis pancadas", explicou, frisando ter ficado, contudo, "satisfeito com a volta de hoje".

Em sete participações anteriores, o profissional português conquistou o seu melhor resultado no Quénia Open em 2016 e 2017, quando o evento ainda era pontuável para o Challenge Tour, ao terminar nas 15.ª e 16.ª posições, respetivamente.