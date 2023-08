Golfista preso nos Estados Unidos após atirar mulher contra parede

A agressão terá ocorrido na sequência de uma discussão sobre "problemas na relação", depois de a mulher ter decidido começar a gravar o golfista.

Erik Compton, golfista norte-americano, foi preso por ter atirado a mulher contra uma parede da sua casa, na Flórida, Estados Unidos, na sequência de uma discussão sobre "problemas na relação".

De acordo com os relatos, Compton perdeu a calma a partir do momento em que a sua mulher o começou a gravar, pegando no telemóvel e atirando-o para a sua piscina. De seguida, o golfista de 43 anos terá pegado na esposa pelos ombros e atirou-a contra uma parede, provocando-lhe hematomas no braço esquerdo.

Depois dessa agressão, a mulher dirigiu-se para a casa de uma amiga e chamou as autoridades, com Compton a contactar imediatamente um advogado e a recusar falar com a polícia sobre o incidente, antes de ter sido preso e acusado de dois crimes de agressão.

Vice-campeão do US Open de 2014, Compton nunca ganhou um torneio de golfe, tendo ficado conhecido devido a ter sobrevivido a dois transplantes cardíacos.