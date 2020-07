Pedro Figueiredo segue em quinto no Betfred British Masters

O português completou a primeira volta com 66 pancadas, cinco abaixo do par do campo

Pedro Figueiredo está integrado no grupo de golfistas classificados no quinto lugar do Betfred British Masters, em Inglaterra, após completar a primeira volta com 66 pancadas, cinco abaixo do par do campo (71).

Na ronda inaugural do torneio, que decorre em Newcastle, Figueiredo registou oito birdies (uma pancada abaixo do par) e três bogeys (uma acima), dividindo a quinta posição com outros três golfistas.

Já o outro golfista luso em prova, Ricardo Santos, fechou a primeira volta em 122.º lugar, com 75 "shots', quatro acima do par, tendo anotado no cartão três birdies, cinco bogeys e um double-bogey (duas pancadas acima do par).

O Betfred British Masters, que decorre até sábado, é liderado pelo escocês David Law, com 64 pancadas, sete abaixo do par.