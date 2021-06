Golfista Jon Rahm é o primeiro espanhol a vencer o US Open

Golfista conquistou o primeiro "major" da carreira.

O golfista Jon Rahm venceu no domingo o US Open, com um total de 278 pancadas (seis abaixo do par) e tornou-se no primeiro espanhol a triunfar no torneio, conquistado também o primeiro "major" da carreira.

Rahm, atual número três da hierarquia mundial, conseguiu o seu melhor registo da prova na quarta e última volta no percurso de Torrey Pines, na Califórnia (que terminou já na madrugada desta segunda-feira em Lisboa) com 67 pancadas, após ter entregado cartões com 69, 70 e 72 golpes nos dias anteriores.

O golfista espanhol, de 26 anos, conseguiu dois birdies (uma abaixo do par do buraco) decisivos nos buracos 17 e 18, que o levaram à liderança da competição, ultrapassando o sul-africano Louis Oosthuizen.

Oosthuizen, número 18 do mundo, que tinha terminado a terceira volta no grupo da liderança, acabou por ficar em segundo, com 279 pancadas (cinco abaixo do par), enquanto o terceiro lugar foi para o norte-americano Harris English, com 281 pancadas (três abaixo).