Golfe: Vítor Lopes sobe 10 lugares em Spijk, Melo Gouveia fora do cut

O golfista português Vítor Lopes subiu hoje 10 posições no B-NL Challenge Trophy e ocupa o 31.º lugar, enquanto Ricardo Melo Gouveia ficou fora do "cut", após a segunda volta do torneio pontuável para o Challenge Tour.

Em Spijk, nos Países Baixos, Vítor Lopes registou seis "birdies" (uma pancada abaixo do par) e quatro "bogeys" (uma acima), e entregou um cartão com 69 pancadas, terminando o segundo dia da prova com um agregado de 141 "shots", um abaixo do par.

Já Ricardo Melo Gouveia vai falhar as duas derradeiras rondas, após ter ficado no 79.º lugar e, por isso, fora do cut. O golfista luso deixou os Países Baixos com uma total de 145 pancadas, três acima do par.

O B-NL Challenge Trophy, que decorre até domingo, é provisoriamente liderado pelo dinamarquês Marcus Helligkilde, com um agregado de 133 shots, nove abaixo do par.