Golfe: trovoada leva à suspensão do Open de Portugal

Prova pontuável para o European Tour e Challenge Tour foi interrompida, quando Ricardo Santos se preparava para dar início à segunda volta

A 58.ª edição do Open de Portugal em golfe foi suspensa devido à trovoada que se fez sentir no Royal Óbidos Golf Course, onde está a decorrer o torneio do European Tour e Challenge Tour.

Eram 10h05 quando as buzinas soaram no traçado de Óbidos a suspender a competição, numa altura em que Ricardo Santos se preparava no tee do buraco um para dar início à segunda volta, após ter integrado ontem o top 5 do torneio, liderado pelo português Vítor Lopes.

Em campo já estavam os portugueses Stephen Ferreira, o amador Pedro Lencart, Francisco Oliveira, Alexandre Abreu, Tomás Bessa, João Magalhães e Pedro Figueiredo, que foram obrigados a regressar ao clubhouse, sem indicações, para já, de quando poderá ser retomada a competição.

Recorde-se que o português Vítor Lopes, de 24 anos, deve, ainda esta sexta-feira, iniciar a segunda volta na liderança do Open de Portugal, que decorre até domingo no Royal Óbidos Golf Course, com duas pancadas de vantagem sobre os segundos classificados.

Depois de se estrear com 65 pancadas, sete abaixo do Par do traçado da autoria do espanhol Seve Ballesteros, o jovem algarvio deixou o francês Damien Perrier e o espanhol Carlos Pigem a dois shots de distância, e tenta agora segurar o comando da prova.

A três pancadas do líder está o também português Ricardo Santos, que entregou um primeiro cartão com 68 pancadas, quatro abaixo do Par, e partilha com outros três golfistas o quarto lugar do leaderboard.

Ainda no top-10 do torneio dotado de 500 mil euros em prémios monetários está Ricardo Melo Gouveia, após uma jornada inaugural com 69 shots, três abaixo do Par, enquanto Stephen Ferreira, Pedro Figueiredo, Francisco Oliveira, Tomás Bessa e o amador figuram no cut provisório.

A 58.ª edição do Open de Portugal, à semelhança do sucedido no Portugal Masters na última semana, está a ser disputado sob fortes medidas restritivas, devido à pandemia.