Golfe: três primeiros golfistas do ranking no quinteto que lidera Masters

Após a segunda volta da competição, concluída este sábado.

Um grupo de cinco golfistas, entre os quais os três primeiros classificados do ranking mundial de golfe, segue na liderança do Masters de Augusta, após a segunda volta da competição, concluída este sábado.

Além do norte-americano Dustin Johnson, líder da hierarquia, do espanhol Joan Rahm e do também norte-americano Justin Thomas, segundo e terceiro da ranking, respetivamente, seguem no grupo dos primeiros classificados o mexicano Abraham Ancer e o australiano Cameron Smith.

O quinteto da frente soma um agregado de 135 pancadas (nove abaixo do par) após duas voltas ao Augusta National Golf Club.

O norte-americano Tiger Woods, detentor de cinco títulos, o último dos quais em 2019, segue no grupo dos classificados na posição 17, com um agregado de 139 pancadas (cinco abaixo do par).

A 84.ª edição do Masters, que decorre no Augusta National Golf Club, estava inicialmente agendada para decorrer entre 9 e 12 de abril, mas foi adiada para novembro devido à pandemia de covid-19.

A prova está a decorrer à porta fechada, sendo apenas permitida a presença de cerca de 500 pessoas, entre as quais membros do Augusta National Golf Club, responsáveis do torneio, convidados e familiares de jogadores.