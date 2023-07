Golfe: Tomás Gouveia segue em 38.º no Italian Challenge Open

Tomás Gouveia, que foi o único português a conseguir passar o "cut" do torneio, do Challenge Tour, marcou este sábado 71 pancadas, uma abaixo do par, com quatro "birdies" (uma abaixo) e três "bogeys" (uma acima)

O português Tomás Gouveia segue no grupo dos golfistas classificados no 38.º lugar no Italian Challenge Open, depois de este sábado ter fechado a terceira volta com um agregado de 211 pancadas.

Tomás Gouveia, que foi o único português a conseguir passar o "cut" do torneio, do Challenge Tour, marcou este sábado 71 pancadas, uma abaixo do par, com quatro "birdies" (uma abaixo) e três "bogeys" (uma acima).

Na sexta-feira, dia em que Ricardo Melo Gouveia, Tomás Bessa e Vítor Lopes se despediram do torneio, que decorre em Viterbo, Tomás Gouveia marcou 67 "shots", menos seis do que tinha feito na primeira volta.

O italiano Mattia Manassero lidera o torneio, com um total de 200 pancadas, 16 abaixo do par.