Golfe: Tomás Gouveia é o melhor português no Farmfoods Scottish Challenge

Torneio que decorre em Aberdeen, na Escócia.

O golfista Tomás Gouveia é o melhor dos portugueses no final da primeira ronda do Farmfoods Scottish Challenge, torneio que decorre em Aberdeen, na Escócia, com nenhum dos lusos abaixo do Par do campo.

Tomás Gouveia completou primeira ronda com 71 pancadas, o Par do campo, com cinco birdies (uma abaixo) um bogey (uma acima) e um quádruplo bogey (quatro acima), no buraco 16, em que necessitou de nove "shots" num Par cinco.

Com este resultado, Tomás Gouveia está no 52.º lugar do torneio do Challenge Tour, enquanto João Girão é 69.º, depois de entregar um cartão com 72 pancadas, com um birdie e dois bogeys.

Já Pedro Lencart, está em 89.º, ao terminar a primeira ronda com 73 pancadas, com três birdies e cinco bogeys, enquanto Pedro Figueiredo efetuou o pior resultado dos lusos, com 77 pancadas (seis cima do Par), com um birdie e sete bogeys, o que o coloca em 140.º.

Na frente do torneio está o britânico Nathan Kimsey, que realizou 64 "shots" para completar a primeira ronda.