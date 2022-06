Golfe: Tomás Gouveia apura-se para as últimas duas voltas do Czech Challenge

Membro do circuito satélite do DP World Tour, o profissional de San Lorenzo contabiliza 140 pancadas (par) e figura, empatado, na 46.ª posição do "leaderboard", tendo passado no limite o "cut" que apurou os 64 melhores golfistas, dos 156 iniciais, para os derradeiros 36 buracos

O golfista português Tomás Melo Gouveia apurou-se hoje para as últimas duas voltas do D+D Real Czech Challenge, ao passar o "cut" no Golf & Spa Kunetická Hora, enquanto Pedro Lencart, Tomás Bessa e João Girão foram eliminados.

Depois de encerrar a primeira volta como o melhor entre os representantes nacionais que estão a disputar o torneio do Challenge Tour, Tomás Gouveia juntou às 71 pancadas inaugurais um segundo cartão com 69 "shots", uma abaixo do par do campo, graças a quatro "birdies" (uma abaixo) nos buracos 2, 6, 9 e 10, um "bogey" (uma acima) no 1 e um "duplo bogey" (duas acima) no 7.

Membro do circuito satélite do DP World Tour, o profissional de San Lorenzo contabiliza 140 pancadas (par) e figura, empatado, na 46.ª posição do "leaderboard", tendo passado no limite o "cut" que apurou os 64 melhores golfistas, dos 156 iniciais, para os derradeiros 36 buracos.

Para trás ficaram Pedro Lencart, com um agregado de 143 pancadas (73+70), Tomás Bessa, com 147 (75+72), e João Girão, com 150 (75+75), todos agraciados com um "wild card" para aceder ao torneio dotado de 260 mil euros em prémios monetários.

Ao final da segunda volta do D+D Real Czech Challenge, o francês Ugo Coussaud, o galês David Boote e o italiano Lorenzo Scalize partilham a liderança, todos com 134 "shots", seis abaixo do par.