Golfe: tempestade elétrica interrompe BMW Open, com Ricardo Santos no 20.º lugar

Pedro Figueiredo ocupa o 48.º posto.

O jogador português Ricardo Santos fechou esta quinta-feira o dia inserido nos 20 primeiros do BMW International Open em golfe, numa ronda interrompida devido a uma tempestade elétrica, na qual Pedro Figueiredo ocupa o 48.º posto.

No momento da interrupção, Ricardo Santos ainda estava em prova, tendo efetuado três pancadas abaixo do par do campo, com 15 buracos concluídos, num dia em que efetuou um eagle (duas abaixo do par), três birdies (uma abaixo) e dois bogeys (uma acima).

Pedro Figueiredo concluiu a volta, terminando igualado nos 48 primeiros, com 71 pancadas (uma abaixo do par do campo), numa ronda em que efetuou um eagle, dois birdies e três bogeys.

A liderança da primeira volta, que deverá ser completada na manhã de sexta-feira, é repartida pelo francês Adrien Saddier, pelo italiano Edoardo Molinari e pelo japonês Rikuya Hoshino, todos com 66 pancadas (menos seis).