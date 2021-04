Golfe: Stephen Ferreira passa o cut na África do Sul, Melo Gouveia fica fora

Prova do Challenge Tour que está a decorrer no Royal Cape Golf Club.

O golfista português Stephen Ferreira qualificou-se para as últimas duas voltas do Cape Town Open, prova do Challenge Tour que está a decorrer no Royal Cape Golf Club (Par 72), onde Ricardo Melo Gouveia falhou o "cut".

Stephen Ferreira, nascido no Zimbabué, mas que representa Portugal por descender de um avô português, completou as duas rondas inaugurais com 144 pancadas (Par do campo) e conseguiu alcançar, à tangente, uma vaga entre os 72 jogadores apurados para o fim de semana.

Depois de um primeiro cartão com 71 "shots", Ferreira desceu hoje de rendimento com 73 pancadas, ao registar "bogey" (uma acima) nos buracos 1, 3, 8 e 11 e "birdie" no "green" do 9, 16 e 17, mas garantiu o seu primeiro "cut", esta temporada, no Challenge Tour.

Já Ricardo Melo Gouveia, o outro português em prova, havia iniciado a sua participação na África do Sul com 70 pancadas, duas abaixo do Par, mas hoje protagonizou uma exibição pouco feliz, com seis "bogeys" (3, 6, 10, 12, 13 e 16) e dois "birdies" (2 e 11), e acabou por entregar um segundo cartão com 76 "shots", quatro acima.

Com um agregado de 146 pancadas (+2), o profissional lisboeta, de 29 anos, despediu-se do Cape Town Open no 88.º lugar do "leaderboard", liderado pelo francês Jeong weon Ko e o sul-africano Jacques Blaauw, ambos bom 135 "shots", nove abaixo do Par.