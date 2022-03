Golfe: Stephen Ferreira e Pedro Figueiredo no top 20 do SDC Open

Redação com Lusa

O golfista português Stephen Ferreira acabou no 15.º lugar o SDC Open, torneio do Challenge Tour realizado em Limpopo, na África do Sul, enquanto Pedro Figueiredo ficou logo a seguir, em 20.º.

Os dois jogadores lusos fecharam a prova com uma quarta volta abaixo do PAR, o que já tinham conseguido nas três primeiras: Stephen Ferreira, nascido há 30 anos no Zimbabué, tinha somado 71, 68 e 66, enquanto Pedro Figueiredo havia marcado 70, 69 e 67.

No Zebula Golf Estate & Spa, Ferreira e Figueiredo fizeram este domingo o mesmo registo de cinco birdies (uma pancada abaixo) e três bogeys (uma acima), acabando com 275 pancadas (13 abaixo) e 276 (12 abaixo), respetivamente.

O também português Tomás Melo Gouveia não conseguiu ultrapassar o cut (70+73), ficando no 104.º posto.