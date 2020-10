Golfe: Santos e Figueiredo abaixo do par no arranque do Open da Escócia

Redação com Lusa

Prova do European Tour de golfe.

Os portugueses Ricardo Santos e Pedro Figueiredo terminaram esta quinta-feira abaixo do par a primeira volta do Open da Escócia, prova do European Tour de golfe.

Pedro Figueiredo terminou a ronda inaugural com 70 pancadas (duas abaixo do par), fruto de seis birdies (uma abaixo) e quatro bogeys (uma acima), ocupando um lugar entre os 30.os classificados.

Com mais uma pancada do que o compatriota, Ricardo Santos está entre os 45.os posicionados, depois de ter entregado um cartão com três birdies e um bogey.

A prova é liderada pelo espanhol Adrian Otaegui, com 62 pancadas (10 abaixo do par), menos três do que o inglês Matt Wallace e do que o sul-africano Bryce Easton.