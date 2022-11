Golfe: Rory McIlroy termina temporada na liderança do DP World Tour

Pela primeira vez desde 2015, McIlroy fechou a temporada na liderança do DP World Tour, o circuito europeu de golfe, com 4.754,1 pontos, à frente do neozelandês Ryan Fox, segundo (4.173,6), e do espanhol John Ram, terceiro (3.703)

O norte-irlandês Rory McIlroy terminou este domingo, pela quarta vez, a temporada como melhor jogador de golfe na Europa, num ranking no qual Ricardo Gouveia é o melhor português, na posição 122.

Pela primeira vez desde 2015, McIlroy fechou a temporada na liderança do DP World Tour, o circuito europeu de golfe, com 4.754,1 pontos, à frente do neozelandês Ryan Fox, segundo (4.173,6), e do espanhol John Ram, terceiro (3.703), que este domingo venceu o DP World Tour Championship.

Ricardo Santos, na posição 161, e Pedro Figueiredo, no lugar 299, são os restantes portugueses na tabela, tendo ambos garantido na quarta-feira presença no DP World Tour em 2023, após integrarem o lote dos 28 primeiros na última fase da Escola de Qualificação, que decorreu em Tarragona, em Espanha.