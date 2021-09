Golfe: Ricardo Santos volta a integrar o "top 10" no Dutch Open

Português completou a terceira volta com 68 pancadas e colocou-se a quatro "shots" do "top 3".

O golfista Ricardo Santos voltou, este sábado, a exibir-se a bom nível no traçado Par 72 do Bernardus Golf, nos Países Baixos, e reintegrou o "top 10" do Dutch Open, torneio pontuável para o European Tour.

O profissional algarvio, de 39 anos, completou a terceira volta com 68 pancadas, quatro abaixo do Par do campo, e subiu ao 10.º lugar com um agregado de 206 "shots" (-10), depois de ter registado hoje quatro "birdies" (uma abaixo) nos buracos 4, 8, 12 e 15, numa exibição isenta de falhas.

"Joguei melhor hoje, mas não tão bem como no primeiro dia. Não falhei "putts" de um metro e meio como aconteceu na primeira volta, mas também não meti "putts" de dois e três metros para "birdie". Joguei melhor do "tee" ao "green" do que na segunda volta e só falhei três "fairways"", apontou o jogador português, em declarações à Lusa.

Ricardo Santos, que havia terminado a ronda inaugural entre os quatros primeiros classificados com um "score" de 67 pancadas (-5), viveu uma segunda jornada menos eficaz e, graças a um segundo cartão com 71 pancadas (-1), tinha caído ao 19.º posto do "leaderboard". Hoje, recuperou terreno e colocou-se a quatro "shots" do "top 3".

Já Ricardo Melo Gouveia, bicampeão do Challenge Tour esta temporada, que esta semana está a jogar no European Tour, fez a sua primeira volta acima do Par no Bernardus Golf, ao somar 73 pancadas, e desceu ao grupo dos cinco jogadores que partilham o 65.º posto da classificação, com um total de 215 pancadas (70+71+73).

O sueco Kristoffer Broberg mantém-se na liderança do Dutch Open com 193 "shots" (68+64+61), 23 abaixo do Par, e dilatou para oito pancadas a vantagem sobre o segundo classificado, o suíço Marcus Helligkilde.