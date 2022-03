Golfe: Ricardo Santos teve uma estreia pouco feliz no Catar Masters

Algarvio, que partilha a 107.ª posição do leaderboard, assinou três "bogeys" (uma acima) no 18, 6 e 9 e um "duplo bogey" no 2, terminando com três acima do Par do campo.

O golfista profissional Ricardo Santos estreou-se com uma volta de 75 pancadas no traçado do Doha Golf Club (Par 72), no Qatar, e colocou-se em maiores dificuldades para garantir a qualificação para as últimas rondas do Qatar Masters.

O algarvio até arrancou bem, com um birdie (uma abaixo) no buraco 10, onde iniciou a sua exibição, mas, depois de fechar o buraco 16 com novo "birdie", assinou três bogeys (uma acima) no 18, 6 e 9 e um duplo bogey no 2, terminando com três acima do Par do campo.

Com 75 shots, Santos, de 39 anos, partilha a 107.ª posição do leaderboard com outros cinco golfistas, todos a três pancadas do cut provisório, fixado no Par do campo, do torneio pontuável para o DP World Tour.

Pablo Larrazábal, por sua vez, protagonizou uma exibição muito assertiva e, ao entregar um primeiro cartão com 64 pancadas, oito abaixo do Par, tornou-se no primeiro líder da prova, com dois "shots" de vantagem sobre o quarteto que partilha a segunda posição.