Golfe: Ricardo Santos termina Betfred British Masters na 23.ª posição

Última jornada não correu tão bem ao golfista algarvio.

O português Ricardo Santos teve este domingo o pior dos seus quatro dias no Betfred British Masters de golfe, com 73 pancadas, caindo para o 23.º lugar final do torneio, em que chegou a ser 11.º.

A última jornada não correu tão bem ao golfista algarvio, com uma pancada acima do Par do campo, depois de três birdies (uma abaixo), dois bogeys (uma acima) e um duplo bogey (duas acima), no 'azarado' buraco 8, onde sexta-feira e sábado já tinha feito uma pancada acima.

Ricardo Santos terminou o torneio com 285 pancadas.

Pelo que fez no campo "The Belfry" ao longo destes quatro dias, ganha 33.488,73 euros e soma 44,62 pontos para o ranking.

Com seis jogadores a entrarem igualados na frente para a última jornada e diferenças mínimas no top-10, o dia foi especialmente disputado, com a vitória final a 'sorrir' ao neozelandês Daniel Hillier, que após excelentes 66 pancadas fecha o torneio com 278, 10 abaixo do Par para os quatro dias.

A duas pancadas ficaram o norte-americano Gunner Wiebe e o inglês Oliver Wilson.