Golfe: Ricardo Santos sonha com vitória na Grand Final do circuito Challenge

Ricardo Santos foi eleito em 2012 o estreante do ano no circuito europeu

Golfista português chega à prova na oitava posição do ranking.

O português Ricardo Santos, já com presença garantida entre a elite do golfe europeu na próxima época, parte para a Grand Final do circuito Challenge com a vitória na mira, resultado que o colocaria no topo do ranking.

"O meu objetivo na Grand Final será terminar o melhor possível, assim sendo, ganhar o torneio é um objetivo. Vencer o ranking do Challenge seria a cereja no topo do bolo. Irei focar-me em dar o meu melhor em cada pancada para no final ver se foi suficiente para alcançar esse mesmo objetivo", disse o golfista à agência Lusa.

Ricardo Santos chega à Grand Final do Challenge, que decorre entre quinta-feira e domingo, em Maiorca (Espanha), na oitava posição do ranking, e tem já assegurado o regresso ao European Tour, depois de quatro anos no Challenge, a segunda divisão do golfe europeu.

"Sinto-me muito satisfeito, orgulho e motivado com o meu regresso ao European Tour. Depois de ter passado nas quatro últimas épocas uma fase menos positiva na minha carreira, conseguir voltar novamente ao European Tour deixa-me muito feliz", afirmou o jogador, que em 2012 venceu o Open da Madeira, prova que integrava o calendário do principal circuito europeu.

Ricardo Santos, que em 2012 foi eleito estreante do ano no circuito europeu, tendo-lhe sido atribuído o prémio Sir Henry Cotton Rookie of the Year, admite que um dos objetivos da próxima temporada é vencer um torneio.

"Não gosto de pensar em expectativas, mas sim em objetivos e trabalhar para os alcançar, um deles será estar presente na Race to Dubai e o outro ganhar novamente no European Tour. Caso consiga um deles, ou mesmo os dois, a manutenção estará sempre garantida", afirmou.

Não Perca Sporting A lista de compras do Sporting para atacar em força o mercado de janeiro Varandas quer amenizar estragos de um início de época aquém das expectativas e promete dar a Silas reforços com qualidade em janeiro próximo. Primeiro, é preciso haver encaixe e os emprestados contam.

Na última prova de temporada, que se disputa no Club de Golf Alcanada, em Port d"Alcúdia, participará também José-Filipe Lima, que falhou o cut no Foshan Open, disputado no final de outubro, e desceu do 18.º para o 22.º lugar do "ranking".

Lima, que já competiu no European Tour em oito épocas, está "obrigado" a um grande desempenho na Grand Final para assegurar a subida ao circuito principal, que será atribuída ao 15 primeiros colocados do "ranking".