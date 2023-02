Golfe: Ricardo Santos sobe para 55.º nos Emirados Árabes Unidos

Português entregou no fim da terceira e penúltima volta um cartão com 71 pancadas.

O português Ricardo Santos subiu duas posições, para 55.º, no Ras Al Khaimah Championship, o torneio de golfe que decorre nos Emirados Árabes Unidos, pontuável para o DP World Tour.

O golfista luso entregou no fim da terceira e penúltima volta um cartão com 71 pancadas (uma abaixo do Par do campo), a exemplo do que acontecera nos dois primeiros dias.

Este sábado, marcou quatro birdies (uma pancada abaixo do Par do buraco) e quatro bogeys (uma acima), apresentando agora um agregado de 213 golpes.

Ricardo Santos, de 40 anos, avança para o último dia do torneio a 13 pancadas do líder, o sul-africano Zander Lombard, que comanda com uma de vantagem para o dinamarquês Rasmus Hojgaard e duas para o inglês Daniel Gavins.