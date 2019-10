Golfe: Ricardo Santos sobe a nono no torneio de Hainan

O golfista português saltou do 23.º lugar para a nona posição.

O português Ricardo Santos subiu este sábado ao nono lugar do Hainan Open, torneio chinês do circuito challenge do golfe europeu, depois de ter feito a sua melhor volta no terceiro dia de prova, com 68 pancadas (quatro abaixo do par).

Com quatro birdies (uma abaixo do par), o jogador algarvio passou a totalizar 210 pancadas e saltou do 23.º lugar para a nona posição, com seis golpes de atraso para o líder do torneio, o italiano Francesco Laporta (204).

O outro português participante, José Filipe Lima, teve este sábado o seu pior desempenho, completando os 18 buracos com 76 pancadas, quatro acima do par, entregando um cartão com quatro bogeys (uma acima) e um duplo-bogey (duas acima). Os dois birdies não foram suficientes para compensar o prejuízo.

Lima caiu de 45.º para 59.º e tem agora um agregado de 220 pancadas (quatro acima), partindo para o último dia com mais 16 'shots' do que o primeiro classificado.