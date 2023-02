Golfe: Ricardo Santos segue em 53.º em torneio nos Emirados Árabes Unidos

Redação com Lusa

Ras Al Khaimah Championship é uma competição do DP World Tour.

O golfista português Ricardo Santos fixou no lugar 53 a primeira volta do Ras Al Khaimah Championship competição do DP World Tour, que decorre nos Emirados Árabes Unidos, na qual Pedro Figueiredo é 123.º classificado.

Ricardo Santos fechou a volta com 71 pancadas (uma abaixo do Par), tendo marcado dois birdies (uma abaixo) e um bogey (uma acima), e segue integrado num grupo de 20 jogadores, todos empatados.

O outro português em prova, Pedro Figueiredo, teve uma volta pouco conseguida, terminando com 76 "shots", depois de ter feito quatro bogeys.

O torneio, que decorre até domingo no clube de golfe de Al Hamra, é liderado pelo japonês Ryo Hisatsune, que somou 64 pancadas (oito abaixo do Par).