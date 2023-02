Golfe: Ricardo Santos passa "cut" nos Emirados Árabes Unidos

Ricardo Santos entregou no fim da segunda volta um cartão com 71 pancadas (uma abaixo do Par do campo), igualando o registo da véspera, fruto de cinco "birdies" (uma pancada abaixo do Par do buraco) e quatro "bogeys" (uma acima)

O golfista português Ricardo Santos passou esta sexta-feira o "cut" do Ras Al Khaimah Championship, no 57.º lugar do torneio que decorre nos Emirados Árabes Unidos, ao contrário de Pedro Figueiredo, eliminado na prova do mais importante circuito europeu.

Ricardo Santos entregou no fim da segunda volta um cartão com 71 pancadas (uma abaixo do Par do campo), igualando o registo da véspera, fruto de cinco "birdies" (uma pancada abaixo do Par do buraco) e quatro "bogeys" (uma acima), apresentando um agregado de 142 golpes.

Leia também Vídeos Um português entre os guarda-redes mais valiosos da atualidade O jornal britânico The Sun elaborou a lista que inclui Diogo Costa, guarda-redes do FC Porto e da Seleção Nacional

O golfista português, de 40 anos, terminou no grupo dos praticantes classificados em 57.º lugar, os últimos a fechar o lote de apurados ("cut") para os dois últimos dias de competição, de uma prova que é liderada pelo dinamarquês Rasmus Hojgaard, o escocês David Law e o polaco Adrian Meronk, todos com um total de 133 "shots".

Pedro Figueiredo não conseguiu imitar o compatriota e foi afastado das duas voltas finais, ao reeditar as 76 pancadas do dia inaugural (quatro acima do Par do campo), após três "birdies", cinco "bogeys" e um duplo "bogey" (duas ou mais acima do Par do buraco), terminando na 127.ª posição, com apenas três golfistas classificados atrás de si.