Golfe: Ricardo Santos fica pelo caminho no Open de Espanha

Com um agregado de 143 pancadas, o português terminou, empatado, na 107.ª posição do leaderboard.

O golfista português Ricardo Santos falhou esta sexta-feira a qualificação para as últimas duas voltas do Open de Espanha, torneio do European Tour que está a decorrer no traçado Par 71 do Club de Campo Villa de Madrid.

O profissional algarvio, depois de uma estreia com 70 pancadas, uma abaixo do Par do campo, completou a segunda ronda com 73 shots, duas acima, após contabilizar quatro bogeys (uma acima) nos buracos 2, 7, 11 e 13 e dois birdies (uma abaixo) 9 e 14.

Com um agregado de 143 pancadas, uma acima, Ricardo Santos terminou, empatado, na 107.ª posição do leaderboard, falhando o cut, que ficou fixado nas três pancadas abaixo do Par e apurou os 80 melhores jogadores para o fim de semana.

Wil Besseling, dos Países Baixos, assumiu hoje o comando da prova, com um total de 129 pancadas (64+65), 13 abaixo do Par e a vantagem mínima sobre o espanhol e número um mundial Jon Rahm (63+67).