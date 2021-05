Golfe: Ricardo Santos e Pedro Figueiredo em frente no Canárias Championship

Asseguraram a qualificação para as últimas duas voltas do torneio.

Os golfistas portugueses Ricardo Santos e Pedro Figueiredo, que militam no European Tour, asseguraram esta sexta-feria a qualificação para as últimas duas voltas do Canárias Championship, no traçado do Golf Costa Adeje (Par 71), em Tenerife.

Ricardo Santos encerrou os 36 buracos iniciais com um total de 135 pancadas, sete abaixo do Par do campo, e colocou-se na 34.ª posição do "leaderboard", comandado pelo espanhol Adri Arnaus, com 128 "shots" (-14) e a vantagem mínima sobre o sul-africano Garrick Higgo, campeão do Open de Portugal, em 2020, e recentemente vencedor do Gran Canária Open.

O profissional algarvio, após os 67 "shots" iniciais (-4), entregou um segundo cartão com 68 (-3), graças aos "bogeys" (uma acima) nos buracos 6, 9 e 10 e "birdies" (uma abaixo) no "greens" do 2, 7, 12, 13, 15 e 18.

"No buraco 6 falhei o "drive" e acabei com um "bogey". No "green" do 9 há uma lomba, que me criou alguns problemas. E, no buraco 10, falhei o "green" e não consegui fazer "chip" e "putt". De resto, joguei bem, embora tenha ficado um pouco triste no último buraco, porque não falhei um "shot" e o "putt" fez uma gravata incrível", confessou Santos, à Lusa.

Ao contrário de Ricardo Santos, Pedro Figueiredo subiu hoje de rendimento na segunda volta e, depois de um primeiro "score" de 70 pancadas (-1), protagonizou uma exibição isenta de falhas, com 66 pancadas (-5), fruto de cinco "birdies" (nos buracos 7, 9, 11, 13 e 18).

"Foi uma boa volta. Estive bem, sobretudo nos "greens", e aproveitei as oportunidades para "birdie". Acabei com um bom "birdie" no buraco 9, que hoje estava com a bandeira difícil, e onde meti um "chip in" para garantir a passagem do "cut"", contou Figueiredo, confessando-se "motivado e contente por ter conseguido a qualificação, depois de falhar o corte em cinco torneios do European Tour esta época."

Graças a um agregado de 136 pancadas (-6), o jovem golfista português, de 29 anos, ascendeu 28 lugares na classificação, figurando agora no 46.º posto, num dia em que o "cut" ficou estabelecido nos 138 "shots", quatro pancadas abaixo do Par do campo.