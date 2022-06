Golfe: Ricardo Santos e Melo Gouveia seguem em frente na Alemanha

Melo Gouveia a subir de forma no Alfred Dunhill Links Championship

Redação com Lusa

Os golfistas portugueses Ricardo Santos e Ricardo Melo Gouveia garantiram hoje a passagem à fase final do Porsche European Open, torneio do DP World Tour, que está a decorrer no Green Eagle Golf Courses (par 72), em Hamburgo.

Melo Gouveia, o melhor representante nacional ao final da volta inaugural, com 75 pancadas, completou hoje a segunda ronda com 73 "shots", para um agregado de 148, quatro acima do par, e integra o lote de 73 golfistas que passaram o "cut" (+4).

Assim como o jogador da Quinta do Lago, Ricardo Santos, de 39 anos, também recuperou algumas pancadas perdidas nos primeiros 18 buracos e, com um total de 148 pancadas (76+72), subiu ao 58.º lugar do "leaderboard".

"É de longe o campo mais difícil do Circuito Europeu. O campo mais comprido da Europa. Além disso, tem "greens" duros e "roughs" altos. Lutei muito na volta de hoje, foi bem jogada", defendeu o profissional algarvio, justificando ainda os "scores", no geral, altos.

Graças ao empate no 58.º lugar, os dois portugueses vão jogar juntos a terceira volta, tendo saída marcada para as 07:25 do "tee" do buraco 1.

O inglês Jordan Smith, por sua vez, assumiu o comando do torneio alemão, dotado de 1,7 milhões de euros em prémios monetários e que distribui 2,750 pontos, ao registar um agregado de 138 pancadas (seis abaixo do par), duas de vantagem sobre o francês Victor Perez, segundo classificado.