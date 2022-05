Golfe: Ricardo Santos e Melo Gouveia falham o cut no Masters britânico

Dois jogadores portugueses ficaram de fora da prova do European Tour

Os golfistas Ricardo Santos e Ricardo Melo Gouveia falharam, esta sexta-feira, o cut no British Masters, depois de dois dias com desempenhos menos conseguidos, terminando em 121.º e dos 130.º, respetivamente.

Ricardo Santos fez uma volta em 74 pancadas (duas acima do Par do campo), menos uma do que na véspera, entregando um cartão com quatro "birdies" (uma abaixo) e seis "bogeys" (uma acima), e terminou com um total de 149 (cinco acima).

Com mais dois shots do que na quinta-feira, Melo Gouveia fez 76 pancadas (quatro acima do Par do campo), com dois "birdies", quatro "bogeys" e um duplo "bogey", e terminou com 150 (seis acima).

Já sem os portugueses, a prova do European Tour prossegue no próximo sábado, com o alemão Hurly Long na liderança, com 135 pancadas (nove abaixo do Par).