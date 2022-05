Golfe: Ricardo Melo Gouveia sobe à liderança do Dutch Open

Já Ricardo Santos teve um desempenho modesto e falhou o cut.

O golfista português Ricardo Gouveia subiu à liderança do Dutch Open, prova do European Tour, após a segunda volta da competição, enquanto Ricardo Santos teve um desempenho modesto e falhou o cut.

Ricardo Gouveia, que terminou a primeira volta em oitavo, efetuou hoje pancadas 66 pancadas (seis abaixo do Par do campo), com um eagle (duas abaixo do Par), seis birdies (uma abaixo) e dois bogeys (uma acima).

Com este registo, subiu à liderança da prova, com um total de 134 shots (10 abaixo do Par) no conjunto das duas voltas, menos uma pancada do que o chinês Li Haotong, que segue em segundo lugar.

Já Ricardo Santos, realizou um desempenho pior que no primeiro dia e entregou um cartão com 76 shots (quatro acima do Par), com um birdie, três bogeys e um duplo bogey (duas acima), terminando em 121.º.

Ricardo Santos, que somou um total de 149 pancadas (cinco acima do Par) nas duas rondas efetuadas, falhou assim o cut, que ficou fixado nos 143 shots (uma abaixo) e não vai disputar as duas rondas finais no fim de semana.

A prova está a decorrer no Bernardus Golf, em Cromvoirt, nos Países Baixos, e termina no domingo.