Golfe: Ricardo Melo Gouveia segue em 12.º lugar no Challenge andaluz

Redação com Lusa

Ricardo Melo Gouveia é o português mais bem classificado no Andalucía Challenge de Cádiz, prova do Challenge Tour de golfe disputada em Espanha, ocupando o 12.º lugar, após o final da terceira ronda.

O golfista luso entregou um cartão com apenas 68 pancadas, passando a ter 207 para o agregado dos três dias, ou seja nove abaixo do Par. Com este resultado, subiu 22 posições na classificação geral.

Em sentido oposto esteve Tomás Bessa, que desceu de 14.º para 28.º, consequência de uma jornada menos bem conseguida, com 72 pancadas. No total, passou a ter 209.

O terceiro português ainda em prova, Pedro Lencart, segue em 61.º, piorando 16 lugares face à lista da véspera. Em dia azarado, registou 77 pancadas, o seu pior no torneio, e passou para um total de 217.

De fora das rondas de sábado e domingo ficou Vítor Lopes, que se quedou no 125.º posto.

A prova é liderada pelo italiano Filippo Celli, após um excelente percurso no dia, com quatro abaixo do Par, passando a ter 201 pancadas (15 abaixo).

A competição, que decorre no Iberostar Real Golf Novo Sancti Petri de Cádiz, termina no domingo.