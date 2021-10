Golfe: Ricardo Melo Gouveia qualifica-se para a fase final do Emporda Challenge

Português conseguiu uma vaga entre os 62 jogadores finais

Ricardo Melo Gouveia qualificou-se hoje para a fase final do Emporda Challenge, torneio do Challenge Tour, que está a decorrer no Emporda Golf, em Girona, ao passar o "cut" fixado nas três pancadas abaixo do Par.

Segundo classificado na "Corrida para Maiorca", o "ranking" do Challenge Tour, Melo Gouveia completou a segunda volta com 68 pancadas, três abaixo do Par do campo, para garantir uma vaga entre os 62 jogadores que vão disputar as últimas duas rondas do torneio espanhol.

Depois de cumprir o Par do traçado (71) na abertura, o jogador português, de 30 anos, assinou hoje cinco "birdies" (uma abaixo) nos buracos um, sete, 11, 16 e 18 e um "duplo"bogey" (duas acima) no dois para contabilizar 139 "shots" e partilhar a 44.ª posição do "leaderboard".

Dos cinco líderes da véspera, apenas o francês Julien Brun conseguiu manter-se à frente e agora partilha o comando com o inglês Andrew Wilson, ambos com um total de 130 pancadas, 12 abaixo do Par do campo e duas de vantagem sobre o alemão Max Rotttluff.