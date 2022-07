Golfe: Ricardo Melo Gouveia em 83.º após primeira volta do Barracuda Championship

No único torneio do PGA Tour que usa outro tipo de pontuação, o português terminou a primeira volta com dois pontos positivos, fruto de dois 'birdies' (uma abaixo do par) e um 'bogey' (uma acima)

Ricardo Melo Gouveia terminou na quinta-feira na 83.ª posição a primeira volta do Barracuda Championship em golfe, prova do circuito norte-americano PGA em Truckee, na Califórnia.

No único torneio do PGA Tour que usa outro tipo de pontuação, o português terminou a primeira volta com dois pontos positivos, fruto de dois 'birdies' (uma abaixo do par) e um 'bogey' (uma acima).

Neste torneio, um 'eagle' (dois abaixo) dá cinco pontos e um 'birdie' três, fazer o par do buraco não pontua, com um 'bogey' a dar um ponto negativo e um duplo-'bogey' três pontos negativos.

Na liderança do torneio estão os norte-americanos Mark Hubbard e Charley Hoffman, com 13 pontos positivos.