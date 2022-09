Golfe: Ricardo Melo Gouveia continua a subir no Open de França

Golfista português subiu ao 22.º lugar.

O golfista português Ricardo Melo Gouveia continuou este sábado o percurso ascendente no Open de França, ao subir ao 22.º lugar, em contraponto com Ricardo Santos, que caiu para 28.º no torneio francês do mais importante circuito europeu.

Ricardo Melo Gouveia entregou um cartão com 69 pancadas, duas abaixo do par do campo, graças a quatro birdies (uma pancada abaixo do par do buraco) e dois bogeys (uma cima), prosseguindo a recuperação na prova, depois de ter terminado o primeiro dia na 119.ª posição e o segundo na 34.ª.

Ricardo Santos, que hoje necessitou de 71 golpes, consequência de dois birdies e outros tantos bogeys, caiu seis postos, passando a integrar o grupo de golfistas classificados em 28.º lugar, com um total de 210, mais um do que o compatriota.

Com um agregado de 209 shots, Ricardo Melo Gouveia, de 31 anos, está a oito de distância do líder, o dinamarquês Rasmus Hojgaard, que totaliza 201, apesar de hoje ter realizado 74, muito por força do desempenho desastroso no buraco dois, um par três concluído em oito longas pancadas.

Pedro Figueiredo, o outro português presente no Open de França, que decorre até domingo no Le Golf National, a cerca de 20 quilómetros de Paris, não conseguiu passar o cut na sexta-feira, terminando no 133.º lugar.