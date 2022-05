Golfe: Ricardo Gouveia termina primeira ronda do Dutch Open em oitavo lugar

Redação com Lusa

O golfista Ricardo Gouveia terminou, esta quinta-feira, a primeira ronda do Dutch Open, prova do European Tour, no oitavo lugar da tabeça, enquanto Ricardo Santos teve um início de prova mais discreto na competição que decorre nos Países Baixos.

Ricardo Gouveia concluiu a primeira volta com 68 pancadas, menos quatro do que o Par (72) do campo, ao conseguir seis "birdies" (uma abaixo) e dois "bogeys" (uma acima).

Já Ricardo Santos, não teve um início de prova tão eficaz e terminou com 73 pancadas, uma acima do Par, devido a dois "birdies" e três "bogeys", estando no 87.º posto.

Na liderança da prova está o neerlandês Joost Luiten, com 65 pancadas, sete abaixo do Par.