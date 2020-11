Golfe: quarteto na frente do Masters de Augusta e segunda volta interrompida

Dustin Johnson continua a fazer uma prestação digna de um líder mundial.

Um quarteto de jogadores, entre os quais o líder mundial Dustin Johnson, comanda o Masters de Augusta em golfe, cuja segunda volta foi interrompida devido à falta de luz natural.

Johnson continua a fazer uma prestação digna de um líder mundial, tendo-se mantido na frente da prova, com uma volta um pouco abaixo do que na ronda inaugural, ao entregar um cartão com 70 pancadas (duas abaixo do par do campo), resultantes de quatro birdies (uma pancada abaixo do par do buraco) e dois bogeys uma acima).

Ao lado de Johnson está Justin Thomas, que também se manteve na cabeça do torneio, juntando-se a estes dois jogadores norte-americanos o mexicano Abraham Ancer, um dos 26 estreantes na edição deste ano, e o australiano Cameron Smith, que subiu à liderança ao realizar um eagle (duas abaixo) e três birdies nos quatro últimos buracos do percurso.

Entre os muitos jogadores que ainda faltam completar a volta está o norte-americano Tiger Woods, que se encontrava no buraco 11 aquando da interrupção a fazer o par do campo, partilhando o 22.º lugar provisório.

A 84.ª edição do Masters, que decorre no Augusta National Golf Club, estava inicialmente agendada para decorrer entre 9 e 12 de abril, mas foi adiada para novembro devido à pandemia de covid-19.

A prova está a decorrer à porta fechada, sendo apenas permitida a presença de cerca de 500 pessoas, entre as quais membros do Augusta National Golf Club, responsáveis do torneio, convidados e familiares de jogadores.