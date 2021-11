Golfe: portugueses falham cut e despedem-se do Dubai Championship

Última prova da temporada do European Tour,

Os portugueses Ricardo Santos e Pedro Figueiredo falharam esta sexta-feira o cut no Dubai Championship, despedindo-se assim da última prova da temporada do European Tour em golfe.

Depois de uma prestação discreta na primeira jornada, os dois jogadores não melhoraram hoje e acabaram muito abaixo do cut, falhando assim a manutenção no principal circuito europeu de golfe, com Ricardo Santos a terminar no grupo dos 83.º classificados, com 142 pancadas (duas abaixo do Par do campo), e Pedro Figueiredo no grupo dos 110.º classificados, com 148 pancadas (mais quatro).

Ricardo Santos, que na quinta-feira estava igualado na 38.ª posição, ainda em condições de lutar pelos lugares cimeiros, efetuou uma volta muito irregular, com cinco birdies (uma abaixo), nos buracos 1, 7, 9, 13 e 18, e seis bogeys (uma acima), nos buracos 2, 3, 8, 10, 15 e 17).

Já com uma má volta na primeira jornada, Pedro Figueiredo teve outro dia para esquecer, efetuando uma ronda com mais quatro 'shots' do que na véspera, num dia em que marcou apenas dois 'birdies', nos buracos 7 e 15, para quatro bogeys, nos buracos 1, 2, 3 e 17, e um duplo-bogey, no 8.

Na liderança da prova, que decorre até domingo, está agora o francês Antoine Rozner, com 129 pancadas, menos uma do que o duo perseguidor formado pelo dinamarquês Joachim Hansen, anterior comandante, e pelo espanhol Francesco Laporta.