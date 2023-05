Golfe: portugueses em bom plano na primeira volta do Soudal Open

Prova do DP World Tour, que decorre em Antuérpia, na Bélgica.

Os portugueses Pedro Figueiredo, Ricardo Melo Gouveia e Ricardo Santos estiveram em bom plano na primeira volta do Soudal Open em golfe, prova do DP World Tour, que decorre em Antuérpia, na Bélgica.

Os três jogadores lusos cumpriram este primeiro dia do Open precisamente com o mesmo resultado, 69 pancadas (duas abaixo do Par do campo), encontrando-se assim todos no grupo dos 31 primeiros classificados.

Isolado na liderança segue o sueco Simon Forsström, que efetuou a primeira volta em 64 pancadas (sete abaixo), detendo uma de vantagem para o quarteto que segue no segundo lugar, formado pelos ingleses Andrew Wilson e James Morrison, pelo sueco Jens Dantorp e pelo alemão Marcel Siem.