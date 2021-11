Golfe: portugueses com um arranque discreto no Dubai Championship

Última prova do European Tour.

Os portugueses Ricardo Santos e Pedro Figueiredo tiveram esta quinta-feira um arranque discreto no Dubai Championship, última prova do European Tour em golfe.

A necessitarem de boas prestações para poderem manter viva a possibilidade de continuarem no circuito na próxima temporada - os 122 primeiros na corrida do Dubai mantêm-se no circuito principal -, a primeira volta não correu bem aos dois jogadores, com Ricardo Santos a concluir no grupo situado na 38.ª posição e Pedro Figueiredo mais abaixo, na 86.ª.

Ricardo Santos, que é atualmente 158.º no European Tour, fez uma volta em 69 pancadas, três abaixo do Par do campo, tendo obtido quatro birdies (uma abaixo), nos buracos 4, 9, 12 e 18, e um bogey (uma acima) no buraco 8, mas, apesar do 38.º posto, está ainda na discussão dos lugares cimeiros, a apenas duas pancadas do grupo situado na 11.ª posição.

Mais abaixo ficou Pedro Figueiredo, 197.º na Corrida do Dubai, ao efetuar uma volta em 72 pancadas (Par), com dois birdies, nos buracos 16 e 18, e dois bogeys, nos 3 e 4.

Na frente da prova, que decorre até domingo, está o dinamarquês Joachim Hansen, com 63 pancadas (nove abaixo do Par), jogador que detém dois 'shots' de vantagem para um quarteto perseguidor.