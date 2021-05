Golfe: portugueses arrancam em bom plano no Canárias Championship

Ricardo Santos e Pedro Figueiredo em bom plano.

Ricardo Santos e Pedro Figueiredo, os dois golfistas portugueses a militar no European Tour, estrearam-se com uma boa exibição no Canárias Championhip, que está a decorrer no Golf Costa Adeje (Par 71), em Tenerife, Espanha.

O profissional algarvio concluiu a ronda inaugural com 67 pancadas, quatro abaixo do Par, depois de registar "birdies" (uma abaixo) nos buracos 1, 3, 6, 11, 13 e 14 e "bogeys" (uma acima) nos "greens" do 4 e 10.

"No início da volta, não me estava a sentir muito confortável, não estava a visualizar os "shots", mas, depois, comecei a sentir-me mais seguro e a jogar bem. Fiz um mau "bogey" no buraco 4, porque estava no meio do "fairway", mas no 10 acaba por ser um "bogey" até aceitável, pois esse buraco estava difícil. De resto, foi uma exibição sólida", contou o jogador natural de Faro, em declarações à Lusa.

Graças ao desempenho de hoje, Ricardo Santos partilha a 26.ª posição do "leaderboard", a uma distância de cinco "shots" do líder, o italiano Francesco Laporta, que entregou um cartão com 62 pancadas (-9).

Pedro Figueiredo, por sua vez, não protagonizou uma estreia tão bem sucedida, mas completou os primeiros 18 buracos com 70 pancadas, uma abaixo do Par, e está à distância mínima do "cut" provisório (-2), que apurará os 65 melhores e empatados para as últimas duas voltas.

"Estou fora do "cut", mesmo com menos uma. Joguei bem, mas cometi os erros do costume. Não estive muito bem do "tee", acertei poucos "fairways" e, neste campo com cinco buracos Par 5, se fizermos "fairways", o campo torna-se mais simples, no sentido de que é mais fácil fazer "birdies". Nunca estive em ótima posição para fazer muitos "birdies", ainda assim senti que joguei bem com os ferros", explicou à Lusa.

Apesar de não ter estado "especialmente bem nos "greens" e de não ter sido uma volta brilhante", foi o suficiente para Pedro Figueiredo ganhar "esperança para fazer uma boa ronda amanhã [quinta-feira] e passar o "cut"."