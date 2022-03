Golfe: português Ricardo Santos fechou Catar Masters no 49.º lugar

Português fez este domingo a sua pior volta na prova.

O profissional português Ricardo Santos fez este domingo a sua pior volta no Catar Masters, torneio do DP World Tour, no traçado de Par 72 do Doha Golf Club, caindo do 19.º para o 49.º lugar final.

O único representante luso na prova do Circuito Europeu somou 77 pancadas na quarta volta, cinco acima do Par, ao fazer dois birdies (uma abaixo), três bogeys (uma acima) e dois duplos bogeys (duas acima), para acabar com 290 (duas acima)

Ricardo Santos, de 39 anos, tinha somado 75 pancadas (três acima) no primeiro dia e, depois, 68 (quatro abaixo) na segunda e 70 (duas abaixo) na terceira.

O vencedor da prova foi o escocês Ewen Ferguson, que terminou com 281 pancadas (sete abaixo do PAR), depois de somar 70 (duas abaixo) no último dia, marcado por muito vento.