Golfe: português Pedro Figueiredo termina Soudal Open no 22.º lugar

Prova do DP World Tour que decorreu em Antuérpia, na Bélgica.

O português Pedro Figueiredo terminou no grupo dos golfistas classificados em 22.º lugar no Soudal Open, prova do DP World Tour que decorreu em Antuérpia, na Bélgica, e foi vencida pelo sueco Simon Forsstrom.

Autor de uma volta final muito regular, Pedro Figueiredo entregou um cartão com 68 pancadas, três abaixo do par do campo, fruto de três birdies (uma pancada abaixo do par do buraco), concluindo o torneio com um total de 275.

Pedro Figueiredo, de 31 anos, o único representante português em Antuérpia, após as eliminações de Ricardo Santos e Ricardo Melo Gouveia na sexta-feira, subiu oito lugares em relação à classificação de sábado, terminando com mais oito "shots" do que Forsstrom (267).