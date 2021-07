Golfe: Pedro Lencart e Sofia Sá comandam Campeonato Nacional Absoluto

Recém-profissional completou 18 buracos com 69 pancadas, enquanto a colega arrancou a defesa do troféu com "score" de 74 pancadas e a primeira posição no "leaderboard"

O golfista profissional Pedro Lencart e a amadora Sofia Sá assumiram esta quarta-feira, ao final da primeira volta, o comando do Campeonato Nacional Absoluto, que está a decorrer no traçado (Par 72) do Belas Clube de Campo, em Sintra.

Pedro Lencart, que se tornou recentemente profissional e há um ano foi campeão nacional amador, pela terceira vez, no Oporto Golf Club, em Espinho, iniciou esta quarta-feira a sua exibição em Belas da melhor forma, ao completar os primeiros 18 buracos com 69 pancadas, três abaixo do Par.

A vantagem do jovem profissional, de 21 anos, não é, contudo, folgada, já que logo atrás e a apenas um "shot", na segunda posição, tem um grupo de cinco jogadores, composto pelos amadores Vasco Alves (Oporto GC) e Daniel da Costa Rodrigues (Miramar) e pelos profissionais Tomás Silva, Tomás Melo Gouveia e Hugo Santos.

A três "shots" do líder estão os profissionais Tiago Cruz e Miguel Gaspar, que concluíram a ronda inaugural no Par do Belas Clube de Campo, onde Ricardo Melo Gouveia, vencedor do Challenge de Itália no domingo, não está a defender o título de campeão nacional absoluto.

Na prova feminina, a amadora Sofia Sá arrancou na defesa do troféu conquistado em 2020, em Espinho, com um primeiro "score" de 74 pancadas e a primeira posição no "leaderboard".

Mas, tal como na competição masculina, a jogadora da Quinta do Lago lidera com a vantagem mínima sobre as segundas colocadas, Constança Mendonça, do Orizonte, e anfitriã Gisele Morna.

Entre as profissionais a melhor classificada é Leonor Bessa, que defende o estatuto de campeã nacional absoluta, ao figurar no quinto lugar, com 76 pancadas (+4), à frente de Susana Ribeiro, com 78 "shots" (+6).

Depois de uma primeira experiência em 2020, a Federação Portuguesa de Golfe manteve o Campeonato Nacional Absoluto aberto a jogadores amadores e profissionais, atribuindo os títulos de campeão nacional amador, campeão nacional de profissionais e campeão nacional absoluto, tanto na vertente masculina como feminina.