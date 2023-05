Golfe: Pedro Figueiredo termina terceira volta do Italian Open no 58.º lugar

O francês Julien Guerrier lidera a prova, com um agregado de 201 pancadas.

Pedro Figueiredo terminou este sábado na 58.ª posição, com um agregado de 216 pancadas, a terceira volta do Italian Open, prova do DP World Tour em golfe, que decorre em Roma.

O português, que segue empatado com mais três golfistas, entregou hoje um cartão com 72 pancadas (uma acima do par), no qual marcou dois birdies (uma abaixo) e três bogeys (uma acima).

O francês Julien Guerrier lidera a prova, com um agregado de 201 pancadas, seguido do compatriota Roman Langasque e do polaco Adrian Meronk, que somam 202.