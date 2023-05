Golfe: Pedro Figueiredo termina primeiro dia do Italian Open no 78.º posto

Francês Matthieu Pavon lidera a competição, com um total de 63 pancadas.

O português Pedro Figueiredo ficou incluído no grupo dos 78.º classificados do Italian Open, prova do DP World Tour em golfe, que decorre em Roma, ao concluir a primeira volta em 73 pancadas.

Pedro Figueiredo, que na primeira metade do percurso esteve com uma pancada abaixo do par do campo, acabou por estar menos feliz na segunda metade, terminando o dia com duas pancadas acima do par do campo (71), num dia em que efetuou três birdies (uma abaixo) e cinco bogeys (uma acima).

O francês Matthieu Pavon lidera a competição, com um total de 63 pancadas (menos oito), sendo seguido pelo alemão Maximilian Kiefer, a duas pancadas.