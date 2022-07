Golfe: Pedro Figueiredo termina Open de Viterbo em 26.º lugar

No quarto e último dia de prova, o golfista português entregou um cartão com 69 pancadas

Pedro Figueiredo foi este domingo o melhor português no Open de Viterbo, ao terminar no grupo dos golfistas classificados em 26.º lugar no torneio italiano do circuito Challenger, vencida pelo norueguês Kristian Krogh Johannessen.

No quarto e último dia de prova, Pedro Figueiredo entregou um cartão com 69 pancadas (duas abaixo do par do campo), graças a quatro birdies (uma abaixo do par do buraco) e dois bogeys (uma acima), concluindo a participação com um total de 280 (quatro abaixo do par).

Tomás Melo Gouveia melhorou ligeiramente em relação ao dia anterior, em que ocupava a 59.ª e penúltima posição, subindo para 57.º, depois de ter necessitado de 72 pancadas (uma acima do par), consequência de três birdies e quatro bogeys, despedindo-se com um total de 290.

O norueguês Kristian Krogh Johannessen foi o vencedor do Open transalpino, mas ainda foi obrigado a disputar um play-off no 18.º buraco com o dinamarquês Oliver Hundeboll, depois de terem terminado empatados com 273 pancadas, 11 abaixo do par do campo.