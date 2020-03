Golfe: Pedro Figueiredo segue em 62.º no Open do Catar

Redação com Lusa

O golfista português Pedro Figueiredo segue na 62.ª posição, empatado com outros sete jogadores, o Open do Catar depois de neste sábado ter marcado 71 pancadas na terceira volta da prova, pontuável para o circuito europeu.

Pedro Figueiredo, que segue com um agregado de 232, marcou dois birdies (uma abaixo) e um bogey (uma acima).

Figueiredo, que marcou 70 shots na primeira volta e 71 na segunda, desceu dois lugares na classificação, em relação a sexta-feira.

O torneio, da primeira divisão do golfe europeu, é liderado pelo espanhol Jorge Campillo, com 199 pancadas (14 abaixo do par).