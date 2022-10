Golfe: Pedro Figueiredo segue em 57º no Open da Provença

Redação com Lusa

A liderança é agora do sueco Joel Sjoholn, que soma 204 pancadas (menos 12), após uma excelente volta de 65.

O português Pedro Figueireido subiu este sábado quatro posições no Open da Provença de golfe, prova do Challenge Tour de golfe, e parte para o último dia no 57.º lugar.

A prova, que decorre no Golf International de Pont Royal, em Mallemort, na Provença, teve hoje o golfista luso ao seu melhor nível, igualando as 71 pancadas de quinta-feira, bem melhor que as 75 de sexta-feira.

Figueiredo fez este sábado quatro birdies (uma abaixo do par), um bogey (uma acima) e um duplo bogey (duas abaixo).

